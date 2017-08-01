МИД Германии поздравил Украину с Днем независимости

Германия ожидает, что украинцы будут жить в мире, безопасности и свободе.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля по случаю Дня независимости Украины.

"Германия всегда сопровождала и поддерживала Украину на ее пути. В этом году мы уже отметили 25-летие наших дипломатических отношений. Мы с большим интересом следили за Революцией достоинства на Майдане. Мы приветствуем тот факт, что Украина взяла на себя обязательства касательно общих европейских ценностей - демократии, верховенства закона и свободы ", - говорится в сообщении.

По словам Габриэля, в Украине уже многое достигнуто в области реформ, однако теперь необходимо предпринять дальнейшие шаги. Министр также поздравил вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС.

В немецком МИД напомнили, что территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению, а Германия не признает незаконной аннексии Крыма.

В немецком ведомстве поздравили достижения договоренности о режиме тишины в начале учебного года. "Люди на востоке Украины нуждаются в реальном прогрессе минских договоренностей", - отмечается в сообщении.