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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Сильный взрыв произошел сегодня в правительственном квартале столицы

Категория: Новости / Происшествия


Сильный взрыв произошел сегодня в правительственном квартале столицы

По информации СБУ, взрыв произошел в 14 часов 5 минут на улице Грушевского. По информации советника начальника СБУ Алены Гитлянской, в результате взрыва пострадали два человека- мужчина и женщина, которые госпитализированы в столичную городскую больницу №17.

По словам Алены Гитлянской, правоохранители пока не установили ни тип взрывного устройства, ни технологию, по которой был произведен его подрыв.

Согласно одной из версий, взрывное устройство было просто выброшено из окна проезжавшего автомобиля.

Отметим, что сотрудники СБУ накануне много говорили о возможности терактов и своей готовности пресечь их, однако в результате со своей задачей не справились.

Возможно поэтому, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный этим взрывом в центре столицы, находящегося под усиленной охраной, «чести мундира» правоохранители пока квалифицируют случившееся как хулиганство, а не как теракт.

Добавим, что по имеющейся информации, скорая помощь, вызванная на место происшествия для оказания помощи пострадавшим, приехала только через двадцать минут.



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