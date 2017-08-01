Националисты «повесили» маршала Жукова

Накануне ночью неизвестные молодые люди свалили бюст Маршала Победы Жукова на улице Глушко, а затем вывезли на мост Коцебу.

Там его повесили в импровизированной петле, а затем на Девалановском спуске попытались разбить кувалдами.

Как сообщил в соцсетях одесский «уличный активист» Глеб Громов, таким образом, «патриоты» поздравили одесситов с Днем Независимости Украины.

Впрочем, даже бюст маршала Победы оказался националистам не по зубам. Несмотря на все усилия, их кувалды смогли лишь незначительно деформировать его.

Добавим, что по информации нашего корреспондента по факту данного хищения и повреждения бюста маршала Жукова полиция уже начала расследование по статье «хулиганство».

Правда, несмотря на обилие фотофиксирующих данных и свидетелей, задержанных пока нет.

Отметим, что подобные хулиганские проявления и акты воинствующего вандализма», как правило, достигают результата, прямо обратного тому, на который рассчитывают их организаторы и участники.

Так, по данным нашего корреспондента многие одесситы, ранее не отличавшиеся особыми симпатиями к советскому прошлому, начинают сожалеть о распаде Союза, поскольку, как выразился один из собеседников нашего корреспондента — «стоило ли добивать раненного льва, чтобы развилась стая шакалов!»

Интересно, что слова, сказанные героем Отечественной войны 1812 года Михаилом Илларионовичем Кутузовым в письме императору Александру, сохранили свою актуальность и в наши дни.