Несмотря на предупреждения о возможности терактов в День Независимости, правопорядок на улицах Одессы охраняют только четыре сотни полицейских и нацгвардейцев

При этом, по информации нашего корреспондента, бойцы Нацгвардии, специально подготовленные и экипированные для пресечения противоправных акций, составляют лишь четвертую часть этого количества.

Впрочем, по информации руководства ГУНП, в городе создан оперативный резерв, а ситуация в местах массового скопления граждан постоянно отслеживается по многочисленным мониторам камер наружного наблюдения.

При этом руководство полиции утверждает, что работает в тесной связи с работниками СБУ, ГСЧС и пограничниками.

Отметим, однако, что силы правопорядка, выставленные сегодня для охраны этого самого порядка в один из главных государственных праздников, сопровождающийся многочисленными мероприятиями с массовым скоплением граждан в три раза меньше тех, которые выделялись в куда более спокойный «домайдановский» период, когда о терактах граждане Украины знали исключительно из зарубежных новостей.