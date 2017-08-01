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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Два подразделения вооруженных сил Украины, дислоцируемые в Одесской области, получили боевые знамена из рук Президента

Категория: Новости


Два подразделения вооруженных сил Украины, дислоцируемые в Одесской области, получили боевые знамена из рук Президента

Ими стали 88-й десантно-штурмовой батальон и 137-й отдельный батальон морской пехоты.

Оба подразделения принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Боевые знамена Глава государства вручил командирам подразделений подполковнику Александру Килафлы и Андрею Федичеву.

Церемония состоялась непосредственно перед проведением парада.

Отметим, что в проведении парада, помимо дислоцированных в Одесской области военных подразделений, приняли участие так же и около четырехсот курсантов одесских вузов.



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