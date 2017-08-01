Сразу два человека погибли сегодня в ДТП в Одессе

Первое из них произошло рано утром на улице Кордонной. Там на полной скорости в мусоровоз «МАЗ» влетел внедорожник «Мицубиси».

Удар был такой силы, что многотонный грузовик перевернулся набок, придавив всем своим весом внедорожник к бетонной стене.

В результате находившихся в нем людей пришлось буквально вырезать из искореженного фургона.

В результате два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Водители обоих автомобилей госпитализированы.

Причины столкновения выясняются. По предварительной информации, данных о том, что кто-либо из его участников находился в нетрезвом состоянии, пока нет.