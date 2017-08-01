 
Информация к новости
  • Просмотров: 394
  • Дата: Сегодня, 18:08
Сегодня, 18:08

Сразу два человека погибли сегодня в ДТП в Одессе

Категория: Новости / Происшествия


Сразу два человека погибли сегодня в ДТП в Одессе

Первое из них произошло рано утром на улице Кордонной. Там на полной скорости в мусоровоз «МАЗ» влетел внедорожник «Мицубиси».

Удар был такой силы, что многотонный грузовик перевернулся набок, придавив всем своим весом внедорожник к бетонной стене.

В результате находившихся в нем людей пришлось буквально вырезать из искореженного фургона.

В результате два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Водители обоих автомобилей госпитализированы.

Причины столкновения выясняются. По предварительной информации, данных о том, что кто-либо из его участников находился в нетрезвом состоянии, пока нет.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 