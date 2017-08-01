«Вышиванковая цепь» в нынешнем году оказалась в полтора раза короче прошлогодней

Несмотря на все старания, организаторам «Вышиванкового фестиваля» в Одессе не удалось не то, что «побить» прошлогодний результат, но даже повторить его.

Так, согласно официальным данным, если в прошлом году согласно официальным данным в «вышиванковой цепи» на Потемкинской лестнице насчитывался 3351 участник, то в нынешнем – только 2464.

При этом организаторам не помогло даже привлечение к участию в акции… животных!

Дело в том, что многие участники пришли со своими домашними питомцами, которых так же нарядили в импровизированные вышиванки, сделав тем самым участниками мероприятия.

Станет ли провал нынешнего года тенденцией, или организаторам удастся придумать какой-либо новый «манок» для привлечения участников, покажет аналогичный фестиваль будущего года.