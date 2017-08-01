В Одесской области до конца года появятся шесть современных казарм-общежитий для контрактников. В следующем году – еще десять!

Такие планы огласил помощник Министра Обороны Украины Юрий Бирюков. По его словам, два из них уже строятся в Дачном, а еще четыре – в Черноморском.

В будущем году построят десять таких «общежитий казарменного типа». Большая их часть будет размещена в Сарате, Белгороде-Днестровском и Одессе.

Отметим, что средняя стоимость одного такого общежития, по данным Министерства Обороны, составляет одиннадцать миллионов гривен.

При этом, по данным Юрия Бирюкова, изначально они рассчитаны на проживание пяти человек в одной комнате, душ и санузел один на две комнаты, а кухня – общая на этаж.

Однако, что как показывает практика, хотя бы относительно нормальная атмосфера в комнате общежития возможна только в том случае, если в ней проживает максимум четыре человека. А если срок проживания идет на годы, то не более двух-трех.

Не говоря уже о том, что наличие одного санузла и одного душа и умывальника на десять (!) человек вообще не вписывается ни в какие цивилизованные нормативы!