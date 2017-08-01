Для галочки? Как в Одесской области борются с аграрными рейдерами

В начале августа в Одесской облгосадминистрации создали специальную комиссию по борьбе с рейдерским захватом урожая на территории области. В ее состав вошли чиновники, представители правоохранительных органов и управления юстиции. Эта тема более, чем актуальна, ведь в последнее время попытки рейдерского захвата урожая фермеров зафиксированы в Болградском, Ананьевском и Тарутинском районах.

16 августа членам комиссии пришлось проводить экстренное выездное совещание в Ширяевском районе, где неизвестные с помощью 12 комбайнов обработали 926 га земли, после чего вывезли урожай зерна общей стоимостью 1 млн долл. США в неизвестном направлении. Специальная комиссия по противодействию рейдерству планирует ходатайствовать об открытии соответствующих уголовных дел по данному инциденту.

За полгода в стране зарегистрировано 570 сообщений о захвате урожая, сообщают в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

«В связи с созданием областного штаба обращает на себя внимание ряд моментов. Прежде всего, вызывает удивление, что штаб создан только теперь, когда сбор урожая идет полным ходом. Кроме того, комиссия создана не по инициативе областных начальников, а по приказу сверху. 10 августа соответствующее было принято Кабмином, который, наконец-то, осознал глубину проблемы», — комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Вызывает сомнение и эффективность соответствующей работы на центральном уровне. Так, под руководством первого вице-премьера Степана Кубива сформирована рабочая группа из представителей Минюста, МВД и Минагрополитики. Однако эта группа назначила свою первую встречу на сентябрь. А председатели ОГА должны подготовить отчет за период жатвы до 15 ноября, когда что-то менять уже будет поздно.

«К сожалению, рейдерство уже стало привычной составляющей аграрного бизнеса. Без покровителей из властных структур это было бы невозможно даже при всех огрехах нашего законодательства. Поэтому, данная комиссия ОГА должна работать круглогодично, а не собираться «под сезон». Без поддержки центральной власти ничего не получится. Или же фермеры с оружием в руках будут защищать свой урожай, или же государство поможет решить эту проблему», — уверен депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.