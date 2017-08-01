Одесса снова станет центром международных переговоров на высшем уровне

На сей раз – между главами Правительств Украины и Молдовы.

По информации из Кабмина, встреча намечена на сентябрь. Она состоится в ходе «Международной Транспортной недели», которая начнется в Одессе 8 сентября.

Владимир Гройсман уже неоднократно обращал внимание на положительную динамику в развитии отношений между Украиной и Молдовой.

По имеющейся информации, на встрече со своим молдавским коллегой Павлом Филипом он намерен обсудить вопросы, связанные с реализацией ряда международных проектов, в которых участвуют обе стороны.