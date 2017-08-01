Серьезный пожар произошел этой ночью в Одессе

По информации ГСЧС, горела квартира, расположенная на девятом этаже 10-ти этажного дома по адресу улица Академика Королева, 81/2.

Сигнал о пожаре поступил в 22 часа 38 минут. Когда на место прибыли пожарные экипажи, то квартира, по словам заместителя начальника ГСЧС в Одесской области Александра Крицкого, «…горела открытым огнем. Поэтому пожарные были вынуждены работать, используя средства защиты органов зрения и дыхания».

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В течение сорока минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

В ликвидации пожара были задействованы шесть единиц техники и двадцать девять человек личного состава.