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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Похитившие памятник Жукову активисты ночью напали на журналиста

Категория: Новости / Политика

Похитившие памятник Жукову активисты ночью напали на журналиста

Журналист одесской телекомпании «Академия» Сергей Бакуменко заявил, что в ночь на 24 августа подвергся нападению активиста Сергея Стерненко и сопровождавших его лиц с символикой партии «Свобода» на футболках, причём против журналиста применили слезоточивый газ.

Об этом Сергей Бакуменко рассказал в видеообращении, которое он выложил на своей странице в Facebook.

Похитившие памятник Жукову активисты ночью напали на журналиста

 

По его словам, в начале третьего ночи он проходил по улице Польской и увидел три автомобиля полиции. В одном из багажников Бакуменко заметил бюст маршала Георгия Жукова.

Когда журналист хотел узнать у работников полиции, что происходит, они отказались давать комментарии. «Свободовцы» в свою очередь сказали, что это «памятник Форостяка». Затем Бакуменко «пошёл своей дорогой», но активисты вместе со Сергеем Стерненко догнали его. Как рассказывает журналист, Стерненко и другой активист достали газовые баллончики и распылили их ему в лицо.

Похитившие памятник Жукову активисты ночью напали на журналиста

 



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