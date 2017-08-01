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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе появился перекресток поцелуев… автомобилей!

Категория: Новости


В Одессе появился перекресток поцелуев… автомобилей!

На пересечении Корнюшина и Кордонной.

Там, где накануне столкнулись мусоровоз с внедорожником, вчера столкнулись три легковые иномарки – «Мазда», «Шкода» и «Форд».

Правда, на сей раз, к счастью, обошлось не только без жертв, но и без пострадавших.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал водитель «Мазды», который попытавшись проехать на красный свет светофора, врезался в «Шкоду», которую, в свою очередь, отбросило на проезжавший мимо «Форд».

Отметим, что тот факт, что на данном перекрестке произошло два столкновения, по сути, за сутки, вызвал нешуточное возмущение жителей окрестных домов, которые требуют срочно восстановить там сломанный светофор. Иначе, по их мнению, совершение ДТП на этом перекрестке может стать тенденцией.



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