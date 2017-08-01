Одесской Патрульной полиции – два года

25 августа одесской патрульной полиции исполнилось два года. В этот день в 2015 году возле Дюка первые патрульные экипажи торжественно приняли присягу.

На этом знаменательном событии присутствовали не только тогдашний губернатор Михаил Саакашвили, но и опять-таки тогдашний заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.

В этом году 25 августа так же не обошлось без торжественных мероприятий. Правда, проходили они на сей раз непосредственно на территории Управления Патрульной полиции.

Новый начальник подразделения Юрий Рыбак поздравил сотрудников и отметил, что «…два года службы стали для патрульных полицейских, своего рода, испытательным сроком, проверкой на профессионализм и тестом на признание в обществе!»

Отметим, однако, что, учитывая галопирующий рост преступности за последние два года, в том числе уличной, свидетельствуют о том, что проверку на профессионализм они пока не прошли.