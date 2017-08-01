Независимость и войны идентичностей ВИДЕО

Сегодня, на 26 году независимости, в Украине до сих пор идут неутихающие дискуссии о том, что значит «БЫТЬ УКРАИНЦЕМ». Выдвигаются различные основания для конструирования такой идентичности. Если взять чистый этнос, то только этнические галичане имеют право называться украинцами, а все негаличане — не имеют такого права. На территории нашей страны проживают сотни этносов, но все они имеют паспорт Украины и называют себя «украинскими гражданами». В 1991 г. у них никто не спросил, хотят ли они проживать в новом государстве, которое через 26 лет провозгласит, что оно было создано «только для украинцев», а все остальные — пускай валят («чемодан-вокзал-…»). В 1991 г. все граждане УССР получили паспорт Украины, и вот тут-то проблемы и начались.

Что такое идентичность?

Идентичность — субъективное переживание человеком своей индивидуальности в контексте группы, с которой он себя сам соотносит (идентифицирует). Человек может быть рассмотрен в структуре философской категории «общее-особенное-единичное», где он предстает как частица всего человечества или определенной узкой общности людей (расовой, национальной, этнической, классовой, конфессиональной, профессиональной, половой, возрастной, характерологической и т.д.). Каждый из этих уровней существует как объективная реальность. Отдельный человек есть также объективный продукт социализации по объективно уникальной траектории жизненного пути и носитель определенных культурных ценностей. Уровень развития человеческой индивидуальности как уникальной целостности характеристик может изменяться в огромном и очень значимом диапазоне. Столь же вариативен и уровень осознания человеком своей индивидуальности. Это соотношение может быть резко различным в зависимости от КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ, исторического или психологического уровня развития индивида, оно составляет структуру идентичности.

Общности среднего уровня.

Общности среднего уровня также имеют ту или иную объективную основу, которая может быть выражением социальной дифференциации человечества (государства, профессиональные группы, классы), иметь культурную природу (язык, религия, вкусы, интересы). Общности среднего уровня неоднородны и психологический смысл идентичности, основанной на них, определяется характером самой общности. Среди них есть общности естественные или натуральные, такие как пол, возраст, раса. Осознание своей идентичности, базирующейся только на них, является БЕЗУСЛОВНЫМ СУЖЕНИЕМ И ПРИМИТИВИЗАЦИЕЙ РЕАЛЬНОГО БОГАТСТВА И МНОГООБРАЗИЯ СВЯЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА С МИРОМ. Например, яростная феминистка абсолютизируют свою принадлежность к женщинам, расисты — белые или черные — к расе, националисты — к нации. При этом упрощается не только оппозиционная группа — мужчины, другая раса, другая нация, - но и своя собственная, которая предстает средоточием одних только положительных качеств. В сознании носителей такого рода идентичностей человечество сужается и сливается со «своей» группой («МЫ-группа», противопоставленной «ОНИ-группе», по Уильяму Самнеру). Зрелое, общегуманистическое осознание себя в контексте всего человечества становится фактически невозможным. Национализм, феминизм, расизм и т.д. — все это затычки в саморазвитии индивида, не позволяющие подняться ему на общечеловеческий уровень сознания и Мировой культуры.

Зрелая идентичность

Историческое и личное взросление человека выражается в диалектическом процессе РАСШИРЕНИЯ его ИДЕНТИЧНОСТИ ДО МАСШТАБОВ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и одновременно углубления ее до все более полного и конкретного принятия своей уникальной индивидуальности. В зрелой идентичности все более актуальными становятся общечеловеческие ценности, а индивидуальные особенности — все более выраженными. И одновременно размываются, обесцениваются и становятся неактуальными и призрачными границы расы, нации, сословия, темперамента и даже пола и возраста. ЧЕРЕЗ САМОИДЕНТИФИКАЦИЮ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИТ К ПОДЛИННОМУ ОСОЗНАНИЮ СВОЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ и наоборот, приобщение к общечеловеческим ценностям возможно лишь через полное выражение самобытности своей личности. Замыкание человека на общностях среднего уровня ведет к остановке его развития, ограничивает возможности проявления его индивидуальности (о «личности» в этом случае говорить вообще не приходится).

Как американцы сеяли братоубийственную рознь на нашей земле

Общности среднего уровня конструируются как системы оппозиций, т.е. противопоставлены друг другу и вне своей пары не могут быть определены (отцы-дети, правые-левые, экстраверты-интроверты, начальники-подчиненные). Последнее время официозный агитпроп усиленно лепит оппозицию «украинец-русский» («никогда мы не будем братьями» и т.д.), сея ненависть и братоубийственную рознь на нашей земле. Корни этого проследить достаточно просто. Когда Украина вышла из состава СССР, а русский язык перестал быть государственным, остался только один язык – украинский. Тогдашние власти Кравчука практически сразу подписали договор с США, по которому неправительственные организации теперь могли делать на территории Украины практически все, что захотят: беспошлинный ввоз товаров, никаких отчетов, беспрепятственный доступ к СМИ и всей гуманитарной сфере. В Украине находится около 5 тысяч неправительственных организаций, в каждом, даже сельском районе, располагается приемная. По словам экс-представителя Госдепартамента США Виктории Нулланд было потрачено около 5 миллиардов долларов «на развитие демократии на Украине» с 1991 по 2014 гг. Но на самом деле эти деньги тратились на то, чтобы создать новую социально-активную прослойку общества, готовую выполнять внедрение ложных антирусских ценностей. Вновь созданных общественников вывозили в США, устраивали курсы на Украине, в Прибалтике. На этих занятиях молодым людям навязывалась идея, что все проблемы Украины испокон веку происходят исключительно от того, что Россия оккупировала Украину. И эта нехитрая мысль становилась частью их убеждений. Кроме того, работала целая система, направленная на то, чтобы люди, попадавшие в этот круг, неплохо себя чувствовали в жизни. Они работали помощниками депутатов, в администрации президента, в СМИ. В итоге из людей, работающих в администрации Януковича, чуть ли не четверть прошла такую подготовку, что не могло не способствовать заданному течению событий 2014 года.

«Войны идентичностей»

Идентичности среднего звена ведут между собой перманентную войну, потому что диалог между ними в принципе невозможен. Понятие «войны идентичностей» ввел философ Сергей Дацюк в 2014г. Он писал, что «в 2014 году столкнулись три принципиально разных идентичности. Первая идентичность - это националистическая украинская идентичность. Ее носители выступают за украинское национальное (националистическое) государство. Основные идеи: 1)национальная организация мира является основополагающей для разделения территории мира на государства; 2)монополия государства сохраняется в части гарантий развития культуры и языка титульной нации; 3)корпорации должны служить интересам нации или хотя бы не вступать с этими интересами в противоречие; 4) лишь нация может являться основанием гражданского общества, через посредство которого она осуществляет контроль за государством и корпорациями; 5) объединение диаспор по миру возможно лишь на основе национальной культуры и, прежде всего, языка. Вторая идентичность - это имперская российская идентичность. Ее носители создают великую Российскую империю. Основные идеи: 1)государство довлеет над входящими в империю нациями, и прежде всего над титульной нацией – русскими (наднациональная территориальная империя); 2) государство во имя мощи империи сохраняет монополию над распределением природных ископаемых между корпорациями и над контролем массового сознания (империя ренты и контроля); 3)лишь непосредственно управляемые государством корпорации могут быть крупными, остальным это не позволено (корпоративная империя); 4)лишь государство может даровать свободы гражданскому обществу в том количестве и в том их объеме, в каком считает нужным для блага империи (империя ограниченной свободы общества); 5)империя является экспансивной по отношению к территории стран-соседей и агрессивной по отношению к остальному миру (агрессивно-экспансивная империя). Третья идентичность - это сетевая. Эти люди не только ведут коммуникацию в социальных сетях, но и опираются на социальные сети в целеполагании своего взаимодействия. Основные идеи: 1)топологическая (нетерриториальная) фрагментация мира; 2)отказ от монополии государства на многие виды инфраструктурных услуг; 3)корпорации начинают предоставлять все больше инфраструктурных услуг вместо государства; 4)увядающему государству и усиливающимся корпорациям могут противостоять лишь разноуровневые сообщества, создаваемые внутри традиционного гражданского общества, но к нему уже не относящиеся; 5)эти сообщества объединяются в сети (посредством, прежде всего, телекоммуникаций и Интернета) – они соединяют различные топологические фрагменты мира, создавая мировую сеть поверх государственно-корпоративной организации мира. Третья идентичность является множественной (политарной), но не постмодернистски-множественной, а конструктивистки-множественной. Третья идентичность считает две другие идентичности архаичными и настроена к их конфликту примиряюще. Обе идентичности (первая и вторая) настороженно настроены к третьей идентичности, считая ее легковесной, идеалистической, бесперспективной. Поэтому война между первой и второй идентичностями происходит в пользу третьей идентичности. Война не является целью или средством для третьей идентичности. Поэтому носители третьей идентичности являются единственными, кто не готов брать в руки оружие, предпочитая вести войны концептуальные, информационные и экономические. С точки зрения третьей идентичности и первая, и вторая идентичности обречены на разрушение посредством войны между ними: оболванивать и убивать людей за эти бесперспективные идентичности бессмысленно. Смысл в опоре на первую идентичность сформировать третью идентичность и предъявить ее в оформленном виде миру. Смысл агрессии против Украины – не дать сформироваться третьей идентичности в своем развитом виде в Украине, архаизировать и фашизировать первую идентичность, вынудив ее носителей к военному столкновению с более мощными в военном и ресурсном плане носителями второй идентичности. Каждая из трех идентичностей присутствует как в России, так и в Украине».

Итоги

Выйти из войны идентичностей — значит обрести зрелость, т.е. подняться до общемирового и общечеловеческого в себе и других — обрести общечеловеческую трансцендентную идентичность, которая парит над любыми партикулярными идентичностями. Даже в советское время советский интернационалистический гуманизм учил общечеловеческим ценностям, например, в научно-фантастических произведениях, которые объединяли людей, а не натравливали их друг на друга по национальным, расовым и т.д. основаниям. Искусственно насаждаются взгляды, что человек может иметь только одну идентичность, т.е. принадлежать только к одной национальности или одной культуре. Представляется и возможной, и наиболее выгодной для человека МНОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, когда человек осознает свою включенность в значительное число групп среднего уровня, в том числе и национальных, и культурных, НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДО КОНЦА ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НИ В ОДНОЙ ИЗ НИХ. Такая идентичность позволяет человеку использовать опыт одной группы для адаптации в другой, что позволяет ему осознать ограниченность любой из них. ОСОЗНАНИЕ ИМ УНИКАЛЬНОСТИ СВОИХ СВЯЗЕЙ С КАЖДОЙ ИЗ ОБЩНОСТЕЙ составляет его ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Единство процессов идентификации и индивидуализации объясняет ограниченность и аморальность националистических да и любых других идей, ставящих границы естественному стремлению человека к расширению своих идентификаций (множественное число!) как способу развития своей уникальной человеческой сущности. Чем сильнее различаются люди, которых человек СПОСОБЕН ПРИНЯТЬ ВО ВСЕЙ ИХ ИНАКОВОСТИ И ОТЛИЧИИ ОТ СЕБЯ, ПРИЗНАТЬ ИХ КАК РАВНЫХ, тем более широкой и более зрелой является его идентичность, которая в этом случае не разъединяет, а объединяет людей.