 
Информация к новости
  • Просмотров: 45
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

90 годы вернулись: нападение на журналиста

Категория: Новости / Происшествия

90 годы вернулись: нападение на журналиста

Получив первый удар в голову, начал обороняться и в результате чего, один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо наша Овидиопольская полиция сработала быстро.

 

Нападавшие жители города Черноморск, по предварительным данным спортсмены, одного из спортивных кикбоксерских клубов. На данный момент все установлены и задержаны. Всего было трое, двое совершали нападение, один давал сигнал о моем передвижении на автомобиле.

 

Кого я подозреваю? Многих! Наша редакция стоит за правду, потому что мы на своей земле! Достаточно посмотреть наши материалы. Надеюсь заказчиков удастся установить также быстро, как и самих исполнителей. С места нападения, журналист Роман Варшанидзе

 

Источник: НД

Галерея

prev

90 годы вернулись: нападение на журналиста
90 годы вернулись: нападение на журналиста
90 годы вернулись: нападение на журналиста
90 годы вернулись: нападение на журналиста
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 