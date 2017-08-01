90 годы вернулись: нападение на журналиста

Получив первый удар в голову, начал обороняться и в результате чего, один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо наша Овидиопольская полиция сработала быстро.

Нападавшие жители города Черноморск, по предварительным данным спортсмены, одного из спортивных кикбоксерских клубов. На данный момент все установлены и задержаны. Всего было трое, двое совершали нападение, один давал сигнал о моем передвижении на автомобиле.

Кого я подозреваю? Многих! Наша редакция стоит за правду, потому что мы на своей земле! Достаточно посмотреть наши материалы. Надеюсь заказчиков удастся установить также быстро, как и самих исполнителей. С места нападения, журналист Роман Варшанидзе

Источник: НД