После проведения Вышиванкового фестиваля на Приморском бульваре нашли 5 обчищенных кошельков

Об этом сообщила председатель оргкомитета указанного мероприятия Наталья Мажарова. По её словам, в найденных кошельках уже не было денег, но были обнаружены документы на имя следующих людей: Елена Кавецкая, Яна Куцовол, Надежда Леонова, Галина Луника и Вероника Чирец (последняя приехала из Белоруссии).

«Помогите найти владельцев. Там много и банковских карточек, дисконтных, и фото близких людей. Хотелось бы вернуть. Все кошельки хранятся у меня пока», — написала организатор Вышиванкового фестиваля у себя в Facebook.