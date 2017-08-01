 
Информация к новости
  • Просмотров: 136
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

После проведения Вышиванкового фестиваля на Приморском бульваре нашли 5 обчищенных кошельков

Категория: Новости / Происшествия

После проведения Вышиванкового фестиваля на Приморском бульваре нашли 5 обчищенных кошельков

Об этом сообщила председатель оргкомитета указанного мероприятия Наталья Мажарова. По её словам, в найденных кошельках уже не было денег, но были обнаружены документы на имя следующих людей: Елена Кавецкая, Яна Куцовол, Надежда Леонова, Галина Луника и Вероника Чирец (последняя приехала из Белоруссии).

«Помогите найти владельцев. Там много и банковских карточек, дисконтных, и фото близких людей. Хотелось бы вернуть. Все кошельки хранятся у меня пока», — написала организатор Вышиванкового фестиваля у себя в Facebook.

После проведения Вышиванкового фестиваля на Приморском бульваре нашли 5 обчищенных кошельков

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 