«Есть то, что навсегда связывает с Украиной, то, чем мы можем и должны гордиться. Это первая в мире конституция — конституция Пылыпа Орлыка. Именно украинцы подарили миру вертолёт, киноаппарат, рентген», — заявил глава Одесской облгосадминистрации в ходе торжеств по поводу Дня независимости Украины в Оперном театре.

Таким образом Максим Степанов в очередной раз озвучил ряд популярных мифов, весьма распространённых в патриотических и околопатриотических кругах. К сожалению, большая их часть не соответствует истине.

Так, широко распиаренная в Украине «конституция Орлика» датируется 1710 годом, тогда как первой конституцией в Европе считается Статут Великого Княжества Литовского 1529 года, а некоторые историки считают первым конституционным актом британскую Великую хартию вольностей (1215 год). А конституция Сан–Марино, утверждённая в 1600 году, действует и до сих пор.

Аналогичная история с вертолётом: в Украине считается, что его изобрёл уроженец Киева Игорь Сикорский, однако это не совсем так. Сын члена Киевского клуба русских националистов, Игорь Сикорский действительно спроектировал и построил два опытных образца вертолётов в 1908 и 1909 годах, однако мощность этих аппаратов была недостаточна для того, чтобы поднять в воздух пилота. Кроме того, сконструированный Сикорским вертолёт не был снабжён т. н. «автоматом перекоса», который позволял бы машине двигаться в горизонтальном направлении и совершать наклон по крену и тангажу.

Причём даже в этом смысле Сикорский не был первым: ранее, в 1907 году, первый беспилотный вертикальный полёт совершил аппарат братьев Луи и Жака Бреге. Первый полёт с пассажиром состоялся в том же 1907 году, и совершил его французский механик Поль Корню. Схему с автоматом перекоса впервые разработал в 1911 году русский инженер Борис Юрьев, а первый управляемый вертолёт был построен в 1922 году в США российским эмигрантом Георгием Ботезатом. Что же до Сикорского, то он действительно внёс огромный вклад в развитие авиатехники, создав первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь», многоцелевой самолёт «Илья Муромец», бывший одновременно первым в мире пассажирским самолётом и первым тяжёлым бомбардировщиком. Он также спроектировал первый вертолёт, запущенный в серийное производство. Однако изобретателем вертолёта его, очевидно, считать не следует.

Что же касается популярной истории с «изобретением украинцем рентгена», то она связана с именем австрийского учёного украинского происхождения Иваном Пулюем, который действительно активно экспериментировал с газоразрядными лампами и, среди прочего, создал устройство, являющееся источником рентгеновских лучей. С помощью «лампы Пулюя» действительно были сделаны первые в мире рентгеновские снимки (сломанной руки 13-летнего мальчика, руки дочери Пулюя с булавкой, лежащей под ней, а также снимок скелета мертворождённого ребёнка), однако произошло это уже после того, как Вильгельм Конрад Рентген сделал своё знаменитое «Сообщение об открытии нового типа лучей».

Дело в том, что Пулюй вместе с другим знаменитым учёным, Никола Теслой, изучал в основном т. н. катодные лучи, т. е. потоки электронов, излучаемые катодом газоразрядной лампы. А рентгеновские лучи, являющиеся мощными пучками электромагнитного излучения, как таковые Пулюя не интересовали и являлись побочным продуктом его опытов.

Наиболее близкими к истине является высказывание Степанова об изобретении украинцем киноаппарата. Действительно, за год до знаменитого киносеанса братьев Люмьер (1895 год) механик физико–математического факультета Новороссийского университета в Одессе Иосиф Тимченко в 1894 году продемонстрировал созданные с помощью сконструированного им аппарата фильмы «Скачущий всадник» и «Копьеметатель». За это Тимченко часто называют «изобретателем киноаппарата». Увы, это не совсем верно: кинетоскоп Тимченко не позволял транслировать изображение на экран, а был предназначен для индивидуального просмотра через окуляр. Причём и в этой области Тимченко не был первопроходцем: первая демонстрация кинетоскопа конструкции Томаса Эдисона состоялась в 1891 году в США. А братья Люмьер считаются родоначальниками современного кинематографа именно потому, что сумели создать аппарат, позволявший проецировать изображение с плёнки на экран — для многих зрителей одновременно.