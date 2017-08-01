Российские власти в августе и сентябре перекроют судоходство через Керченский пролив

Российские власти в августе и сентябре запланировали установку арочных пролетных строений Керченского моста.

В связи с этим, на три дня полностью перекроют судоходство через Керченский пролив. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте администрации морских портов Черного моря Российской Федерации, сообщает Апостроф

«Запретить с 00:00 местного времени 28 августа до 00:00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив"», – говорится в распоряжении.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало российские ограничения судоходства через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года. Согласно их информации, после постройки Керченского моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Кроме того, убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства осенью составят полмиллиарда гривен.