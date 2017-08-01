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  • Просмотров: 88
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Исполнитель Алексей Кортнев отметил свое выступление в Одессе… по состоянию здоровья

Категория: Новости


Исполнитель Алексей Кортнев отметил свое выступление в Одессе… по состоянию здоровья

Известный российский исполнитель, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отметил-таки свое выступление в одесском клубе «Пляжник».

Однако, как он отметил в видеообращении, причиной стало не угрозы националистов, которые он высмеял, а проблемы со здоровьем. По его сообщению, после неудачного укола у него возник паралич лицевого нерва.

Артист пообещал, что его выступление не отменено, а только переносится. И через месяц он приедет в Одессу и выступит, как и намеревался.

 



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