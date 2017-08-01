Страшное ДТП произошло накануне в районе автовокзала

Накануне поздно вечером на улице Грушевского внедорожник «Mitsibishi» столкнулся с двумя автобусами.

По информации ГУНП, внедорожник, выскочив на встречную полосу, практически «лоб в лоб» столкнулся с идущим навстречу пассажирским автобусом, следующим по маршруту «Измаил-Одесса». После чего внедорожник отбросило на проезжающий мимо микроавтобус.

В результате женщина водитель автомобиля, которая, по предварительным данным, и стала виновником ДТП, от полученных травм погибла. Пострадали также, по разным данным, еще двенадцать человек-пассажиров рейсового автобуса.

Добавим, что в момент столкновения в салоне внедорожника находились трое детей, которые, к счастью, практически не пострадали.