В Килийском районе Одесской области 39-ти летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

Как сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко, это произошло в селе Дачное Килийского района.

По информации ИА «Бессорабия-Информ», преступник жил с матерью пострадавшей девочки в гражданском браке. 25 августа в отсутствии матери дома он связал ребенка, изнасиловал ее и даже попытался задушить. К счастью, неудачно. После чего сбежал.

Задержать преступника «по горячим следам» не удалось. Поэтому правоохранители обратились за помощью к населению.

По информации ГУНП, преступник – Иван Лотоковский, 1977-го года рождения, житель села Новая Покровка Измаильского района. Особая примета – частичное отсутствие передних зубов.