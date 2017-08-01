Полицейский автомобиль сбил пешехода

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Происшествие произошло накануне на улице Семена Палия в Суворовском районе Одессы.
По имеющимся данным, пострадавший госпитализирован.
Полиция происшедшее пока не комментирует.
Отметим, что, судя по фотографиям с места происшествия, выложенных в соцсетях активистом Артемом Визартом, полицейский автомобиль заметно поврежден. Во всяком случае, у него деформирован бампер и повреждено лобовое стекло.
Следовательно, удар столкновение было жестким, а удар – сильным.
Добавим, что опять-таки, судя по фотоснимкам, ни пешеходного перехода, ни светофора в этом месте нет.