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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Полицейский автомобиль сбил пешехода

Категория: Новости


Полицейский автомобиль сбил пешехода

Происшествие произошло накануне на улице Семена Палия в Суворовском районе Одессы.

По имеющимся данным, пострадавший госпитализирован.

Полиция происшедшее пока не комментирует.

Отметим, что, судя по фотографиям с места происшествия, выложенных в соцсетях активистом Артемом Визартом, полицейский автомобиль заметно поврежден. Во всяком случае, у него деформирован бампер и повреждено лобовое стекло.

Следовательно, удар столкновение было жестким, а удар – сильным.

Добавим, что опять-таки, судя по фотоснимкам, ни пешеходного перехода, ни светофора в этом месте нет.



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