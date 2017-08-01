Одесситы зажгли Украину!

Автор: Александр Михайлов «Слово»
В прямом смысле. Вернее, выложили свечами контуры «неньки».
Акция состоялась на Приморском бульваре в рамках «Вышиванкового фестиваля» и посвящается памяти «Небесной сотни» и погибших в АТО.
Посредине импровизированной «огненной карты» Украины горел большой трезубец.
Отметим, что, принимая во внимание нынешнюю экономическую ситуацию в стране, а также внешнеполитический фактор, вид «горящих рубежей» выглядел, как нельзя более актуально.
Кстати, из пяти произвольно опрошенных нашим корреспондентом находящихся на мероприятии людей смысл малого герба Украины – трезубца не смог пояснить никто.