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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесситы зажгли Украину!

Категория: Новости


Одесситы зажгли Украину!

В прямом смысле. Вернее, выложили свечами контуры «неньки».

Акция состоялась на Приморском бульваре в рамках «Вышиванкового фестиваля» и посвящается памяти «Небесной сотни» и погибших в АТО.

Посредине импровизированной «огненной карты» Украины горел большой трезубец.

Отметим, что, принимая во внимание нынешнюю экономическую ситуацию в стране, а также внешнеполитический фактор, вид «горящих рубежей» выглядел, как нельзя более актуально.

Кстати, из пяти произвольно опрошенных нашим корреспондентом находящихся на мероприятии людей смысл малого герба Украины – трезубца не смог пояснить никто.



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