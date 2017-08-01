Райцентр и прилегающие населенные пункты на месяц останутся без газа

Как сообщает ИА «Трасса-95» такая сомнительная перспектива ожидает город Рени и два прилегающих поселка – Долинское и Лиманное.

Отключение газа будет проводиться в рамках прокладки объездной дороги, которая станет составной частью трассы государственного значения «М-15». Без этого не обойтись, ведь проходящий под будущей дорогой газовод нуждается в укреплении.

Отметим, что местные жители настоятельно просят не проводить эти работы во время отопительного сезона, а перенести их на весну.

Напомним, что работы по строительству объездной дороги были начаты еще в 2012 году, но в 2014 прекращены. К этому вопросу вернулись только с началом активных работ по ремонту трассы «Одесса-Рени».