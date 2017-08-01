Каким будет новый Джокер от Мартина Скорсезе? (ФОТО)

Киностудия Warner Bros. запустила в производство спин-офф франшизы о Бэтмене, посвященный антагонисту героя Джокеру. Продюсером картины выступит Мартин Скорсезе, пишет Deadline.

Киностудия Warner Bros. выпустит фильм о Джокере, зловещем клоуне из вселенной DC Comics и заклятом враге Бэтмана. Продюсером картины станет Мартин Скорсезе, снявший такие картины, как «Злые улицы», «Отступники», «Славные парни», «Таксист» и «Остров проклятых», сообщает издание Deadline.

Картина не будет повторять истории из других фильмов и будет посвящена становлению Джокера. Предполагается, что события будут происходить в Готэме 80-х годов прошедшего века в стилистике знаменитого «Таксиста», а главный герой будет намного моложе своих предшественников.

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Мартин Скорсезе.

Как будет называться фильм?

Фильм находится на ранней стадии производства, его название пока не определено.

Кто автор сценария и режиссер?

Сценарий к фильму создан номинантом «Оскара» Скоттом Сильвером («Боец», «8 миля»). Режиссер картины — Тодд Филлипс, ранее снявший «Мальчишник в Вегасе», «Школу негодяев» и «Парней со стволами».

Кто сыграет главную роль в фильме?

Имя актера, который сыграет главного персонажа, не называется. Ранее в картинах о Бэтмене роль Джокера исполняли актеры Сесар Ромеро, Джек Николсон и Хит Леджер, получивший за эту роль «Оскар» посмертно. В ленте «Отряд самоубийц» его сыграл Джаред Лето.