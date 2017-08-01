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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одессе упавшее дерево придавило двух человек

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе упавшее дерево придавило двух человек

Происшествие случилось накануне вечером на улице Армейской в районе дома №17, то есть, в непосредственной близости от здания областной военной Прокуратуры.

В результате падения дерева телесные повреждения получили двое прохожих – двадцатилетний парень, получивший перелом руки и восьмидесятичетырехлетняя женщина, получившая травму поясничного отдела.

Кроме того, упавшее дерево обрушило опору электропередач.

Отметим, что по словам местных жителей, ствол дерева уже давно сгнил, и оно могло рухнуть практически в любой момент. Они неоднократно информировали об этом коммунальщиков, однако никаких мер принято не было.



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