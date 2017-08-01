Первый уголовный срок за участие в крупнейшем скандале в истории автомобильной промышленности

Бывший инженер Volkswagen (VW) приговорен в США к 40 месяцам заключения за роль в «дизельгейте». Джеймс Лиэнг помогал немецкому автопроизводителю создать систему для обмана испытаний дизельных автомобилей на выбросы в США. Он стал первым, кто получил приговор суда за участие в крупнейшем скандале в истории автомобильной промышленности, пишет Bloomberg.

Лиэнг, который признал себя виновным в заговоре в прошлом году, получил меньше установленного законом максимального срока за преступление, поскольку сотрудничал со следствием. Обвинение назвало его ключевым инсайдером для понимания того, как VW обманывал регуляторов и потребителей в течение многих лет.

Лиэнг был вовлечен в схему обмана регуляторов и потребителей, сказал окружной судья Шон Кокс на слушании в Детройте в пятницу. «Это серьезное преступление и связано с массовым мошенничеством в отношении американских потребителей», - сказал Кокс. Лиэнг пользовался большим домом с бассейном в Южной Калифорнии, его годовой доход был $250 000, и он «не хотел отказаться от этого образа жизни, что было неправильно».