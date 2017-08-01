Пятьсот первокурсников Одесской Военной Академии приняли боевую присягу

По информации пресс-службы Министерства Обороны, более половины из них контрактники, многие их которых уже успели принять участие в АТО.

Кроме того, девяносто девять «первогодков» – это выпускники одесского военного лицея.

Торжественная церемония прошла на плацу Академии с выносом боевого флага учебного учреждения. Первокурсников и их родных поздравил начальник Военной Академии Олег Гуляк.

По его словам, поступление в Академию и принятие присяги – одно из важнейших событий в жизни каждого военного.