В новом учебном году каждая школа сама определит продолжительность учебных семестров и величину каникул

Как рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич, на рассмотрение представлены два возможных варианта:

— Два семестра: с 1 сентября до 18 декабря и с 29 января по 26 мая с месячными каникулами;

— Обычные, и для многих привычные, учебные четверти, когда зимние каникулы составляют две недели, но еще по неделе школьники будут отдыхают осенью и весной.

Правда, в этом случае не исключено, что занятия будут проводиться шесть дней в неделю.

Определиться учебные учреждения должны до начала учебного года.

Отметим, что в определении варианта обучения решающее слово принадлежит родительским комитетам.