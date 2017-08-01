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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В новом учебном году каждая школа сама определит продолжительность учебных семестров и величину каникул

Категория: Новости


В новом учебном году каждая школа сама определит продолжительность учебных семестров и величину каникул

Как рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич, на рассмотрение представлены два возможных варианта:

— Два семестра: с 1 сентября до 18 декабря и с 29 января по 26 мая с месячными каникулами;

— Обычные, и для многих привычные, учебные четверти, когда зимние каникулы составляют две недели, но еще по неделе школьники будут отдыхают осенью и весной.

Правда, в этом случае не исключено, что занятия будут проводиться шесть дней в неделю.

Определиться учебные учреждения должны до начала учебного года.

Отметим, что в определении варианта обучения решающее слово принадлежит родительским комитетам.



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