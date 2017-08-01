Надругательство над бюстом маршала Жукова и хулиганские действия националистов против журналиста осуществлялись под присмотром полиции (ВИДЕО)

крушивших украденный ими бюст маршала Жукова, постоянно присутствовали несколько сотрудников полиции, но не вмешивались в действия вандалов.

Присутствие стражей правопорядка хорошо видно на видеозаписи, сделанной одним из участников акции.

Видно, что полицейские никак не препятствуют действиям активистов, хотя позже полиция и заявила, что открыла по факту их действий уголовное производство по статье «Хулиганство».

Видео происходящего разместил у себя на странице в Facebook Сергей Стерненко, он и озвучивал всё происходящее. Хотим обратить внимание, что во время акции все участники разговаривают на русском языке, кроме Стерненко.

Напомним, те же активисты напали на журналиста телеканала «Академия» Сергея Бакуменко, распылив ему в лицо содержимое баллончиков со слезоточивым газом. На это присутствующие на месте событий полицейские также предпочли не реагировать.