Сокрушительное поражение одесского «Черноморца» от луганской «Зари»

Уход Александра Бабича с поста главного тренера «Черноморца» и подвешенное состояние в коллективе не сулило одесситам ничего хорошего в выездном поединке против «Зари». Более того, сами футболисты луганской команды крайне неудачно начали этот сезон и изо всех сил старались реабилитироваться за невыразительные результаты перед своими болельщиками. Именно эти объективные факторы украинского футбольного мира имели последствием унизительное поражение «Черноморца» в отчётном матче со счётом 0:5.

Уже к 10-й минуте на табло стадиона «Славутич-Арена» в Запорожье горели неутешительные 2:0 в пользу номинальных хозяев. Игра защитников «Черноморца» не выдерживала никакой критики – футболисты раз за разом совершали грубейшие ошибки, позволяя «расстреливать» своего голкипера с близкого расстояния. К перерыву «Заря» ещё дважды расписалась в воротах гостей, в действиях которых не прослеживалось ни малейшего желания бороться за результат.

Во втором тайме «Заря» заметно сбавила обороты и позволила себе играть по результату. Единственным «светлым пятном» на кошмарном выступлении «моряков» можно назвать игру молодого вратаря Смородина, которому на 60-й минуте удалось отразить пенальти. Несмотря на усилия Смородина, «Заря» всё же забила пятый гол в ворота «Черноморца» на 80-й минуте, установив тем самым итоговый результат поединка.

На послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «моряков» Александр Грановский взял ответственность за результат на себя: «Прежде всего, я хотел бы обратиться ко всем болельщикам, ко всем фанатам. Я прошу ребят ни в чём не винить. То, что сегодня произошло, — это моя ошибка. Сложилась такая ситуация, что к игре команду к игре готовил я. Больше некому готовить. И психологическое состояние ребят… Вы сами понимаете, они до сих пор не верят, что больше нет Бабича. Я считаю, что это самая главная ошибка, что не дали ему доработать до конца первого круга. Я уверен, что был бы результат. Ушла большая группа ребят. И те люди, которые были с нами, с Бабичем вместе два с половиной года, строили команду, до сих пор, повторюсь, не могут поверить в то, что случилось. И настроить их психологически было очень сложно. Практически нереально. Сейчас есть две недели. Я думаю, что найдут нового тренера, который, возможно, возродит команду. Ещё раз повторю: ребята здесь ни в чём не виноваты. Прежде всего, это была моя ошибка, что я согласился, но готовить команду к этой игре было больше некому», -заявил Грановский.

Украинская Премьер-лига берёт двухнедельный отдых на время проведения матчей национальных сборных, поэтому свой следующий матч в чемпионате «Черноморец» проведёт только 9 сентября в гостях против «Звезды» из Кировограда (переименован в Кропивницкий).