Экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили могут предъявить обвинения в подготовке госпереворота в Грузии.

Об этом Саакашвили написал на своей страничке в Facebook.

«Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение — подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинения до 10 сентября», — пишет он.

«Порошенко и ГПУ Украины по его поручению нужны юридические основания для моего задержания после пересечения границы, — считает Саакашвили. — Они уже поняли, что границу я нарушать не собираюсь, и подготовленный ими на скорую руку законопроект об уголовной ответственности за нелегальное пересечение границы ко мне применить не удастся. Попытка госпереворота — это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел, но для барыг, видимо, все средства хороши».

Лишённый украинского гражданства Михаил Саакашвили обещает вернуться в Украину 10 сентября. В Госпогранслужбе уже пообещали, что в страну экс-губернатора Одесской области не пустят.