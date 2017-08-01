В одесских школах остро не хватает преподавателей

В нынешнем учебном году в одесских школах насчитывается двести восемьдесят свободных вакансий, что существенно превышает прошлогодний показатель.

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента образования и науки Елена Буйневич. По ее словам, «…этот дефицит будет закрыт за счет увеличения нагрузки на действующих преподавателей!»

Отметим, что ранее такие проблемы традиционно решались за счет приема на работу выпускников педагогических вузов города. Однако после отмены обязательной отработки последипломной отработки большинство выпускников не стремятся пойти работать в общеобразовательные школы по специальности, а предпочитают использовать полученные для участия в различных бизнес-проектах.