1 сентября учебный год начнется в 123 общеобразовательных школах города

В них сядут за парты 125,5 тысяч учащихся. Это на 4,5 тысячи превышает показатели прошлого года. Такие данные привела на совещании в горсовете директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Из них свыше одиннадцати тысяч составляют первоклассники.

При этом, по словам чиновника, эти показатели были зафиксированы на 15 августа и их число растет с каждым днем.

Ведь, как известно, многие родители по разным причинам начинают оформление своих детей буквально накануне начала учебного года.

Отметим, что по информации Елены Буйневич, из зарегистрировавшихся одиннадцати тысяч первоклассников шесть тысяч по желанию родителей будут заниматься в украиноязычных классах.