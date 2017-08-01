В Одесской области борьба с амброзией фактически не ведется

Централизованно, во всяком случае. Такой вывод сделал после окончания аппаратного совещания губернатор Максим Степанов. По его словам, это следует из доклада по данному вопросу руководства управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

«Если какие-то меры и предпринимаются, то только на уровне отдельных лиц и учреждений. А централизованной работы нет. Нет и действенной программы по борьбе с этим опасным растением, с расчетами о том, как должны сокращаться площади ее произрастания и конкретные планы на год!», — возмутился губернатор.

На разработку такой программы глава региона дал две недели.

Напомним, что амброзия является одним из самых аллергенных растений и в период ее цветения в регионе страдают сотни тысяч человек.

При этом период цветения амброзии продолжается с конца июля по середину октября.