Строительство новых жилых комплексов в пригородных районах области стало большой проблемой для Одессы

Как рассказал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов, дело в том, что местные власти дают разрешения на строительство целых «высотных микрорайонов» буквально рядом с городской чертой.

В первую очередь, это касается Овидиопольского и Лиманского районов – которые уже возвели жилмассив «Радужный» и жилмассив на улице Сахарова соответственно.

А поскольку никакой инфраструктуры там застройщики упорно не возводят, то местные жители массово пользуются инфраструктурой города, в первую очередь – медицинскими центрами и школами.

В результате школы в Киевском и Суворовском районах, прилегающих к этим застройкам, настолько перегружены, что вынуждены переходить на двусменную работу. Причем число таких школ растет с каждым годом. Так, если в прошлом году по данным департамента образования и науки их было двадцать две, то в этом – уже тридцать пять!

Как рассказал мэр, он уже обратился по этому вопросу за содействием к губернатору и в ближайшее время в областной администрации будет проведено совещание с участием как руководства Одессы, так и пригородных районов.