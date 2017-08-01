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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Строительство новых жилых комплексов в пригородных районах области стало большой проблемой для Одессы

Категория: Новости


Строительство новых жилых комплексов в пригородных районах области стало большой проблемой для Одессы

Как рассказал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов, дело в том, что местные власти дают разрешения на строительство целых «высотных микрорайонов» буквально рядом с городской чертой.

В первую очередь, это касается Овидиопольского и Лиманского районов – которые уже возвели жилмассив «Радужный» и жилмассив на улице Сахарова соответственно.

А поскольку никакой инфраструктуры там застройщики упорно не возводят, то местные жители массово пользуются инфраструктурой города, в первую очередь – медицинскими центрами и школами.

В результате школы в Киевском и Суворовском районах, прилегающих к этим застройкам,  настолько перегружены, что вынуждены переходить на двусменную работу. Причем число таких школ растет с каждым годом. Так, если в прошлом году по данным департамента образования и науки их было двадцать две, то в этом – уже тридцать пять!

Как рассказал мэр, он уже обратился по этому вопросу за содействием к губернатору и в ближайшее время в областной администрации будет проведено совещание с участием как руководства Одессы, так и пригородных районов.



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