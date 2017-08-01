Ситуация с траверсами на одесских пляжах не выдерживает никакой критики

Такое убеждение высказал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов. По его словам, несмотря на многочисленны требования рядом с многими из них до сих пор не убраны металлическая арматура и не залиты цементом промоины.

При этом мэр напомнил, что в такой промоине с большой глубиной в импровизированном «лягушатнике» рядом с траверсом возле одного из траверсов на 10-й станции Большого Фонтана в 2015 году утонула маленькая девочка.

«Но даже потерянная детская жизнь не побудила ответственных за это принять необходимые меры!», — возмутился мэр.

Он потребовал в ближайшие дни провести мониторинг ситуации со всеми городскими траверсами и бунами, расположенными в курортной зоне с тем, чтобы силами арендаторов и коммунальных служб они были приведены в порядок и полностью обезопасены до начала следующего сезона.