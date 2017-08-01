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  • Просмотров: 91
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Практически все одесские школьники обеспечены учебниками

Категория: Новости


Как сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, «…на сегодняшний день школьники обеспечены учебной литературой на 95%».

Она особо успокоила родителей девятиклассников, сообщив, что учебники для этой параллели уже поступили в Одессу и до 1 сентября будут распределены по школам.

Кроме того, во все школы направлены коды доступа к электронным учебникам, которые подготовили по всем школьным дисциплинам для всех классов!

Поэтому, по ее убеждению, никаких реальных проблем с учебниками, как это, к сожалению, имело место в предыдущие годы, в нынешнем учебном году не будет.



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