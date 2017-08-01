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  • Просмотров: 80
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Арендаторы городских пляжей нарушают условия договоров

Категория: Новости


Арендаторы городских пляжей нарушают условия договоров

Отношения с рядом постоянных арендаторов участков городских пляжей в будущем году будут пересмотрены.

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов. По его словам, это в первую очередь касается тех арендаторов, которые не выделили для бесплатной эксплуатации 30% арендуемой территории.

По информации начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадия Мирошниченко, некоторые из таковых, как например «Причал №1» и «Портофино» таковой территории не выделили вообще. А другие, к числу которых относятся «Итака», «Либерти», «Отрада-Бич» выделили значительно меньшие участки территории.

Городской голова дал поручение срочно проверить и провести мониторинг ситуации, чтобы «…перед началом следующего сезона арендаторы не рассказывали нам сказки».



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