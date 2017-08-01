Трасса здоровья будет закрыта для «автобайков» и мопедов

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов. По его словам, он уже провел соответствующие переговоры с начальником ГУНП в Одесской области Дмитрием Головиным.
Мэр сообщил, что в местах возможного попадания на трассу будут выставлены полицейские посты.
А юридический департамент горсовета уже работает над мотивацией запрета.
Геннадий Труханов отметил, что это тот самый случай, когда предприниматели опережают законодательную базу.
Отметим, что по данным депутатов горсовета в нынешнем году участились жалобы одесситов и гостей города на то, что прогулкам по Трассе Здоровья очень мешают гоняющие по ней на скорости «байки» и мопеды и электромобили.
Поэтому муниципалитет и решил принять меры к тому, чтобы вернуть этой городской достопримечательности сугубо вело-пешеходный статус.