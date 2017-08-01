 
Информация к новости
  • Просмотров: 51
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Трасса здоровья будет закрыта для «автобайков» и мопедов

Категория: Новости


Трасса здоровья будет закрыта для «автобайков» и мопедов

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов. По его словам, он уже провел соответствующие переговоры с начальником ГУНП в Одесской области Дмитрием Головиным.

Мэр сообщил, что в местах возможного попадания на трассу будут выставлены полицейские посты.

А юридический департамент горсовета уже работает над мотивацией запрета.

Геннадий Труханов отметил, что это тот самый случай, когда предприниматели опережают законодательную базу.

Отметим, что по данным депутатов горсовета в нынешнем году участились жалобы одесситов и гостей города на то, что прогулкам по Трассе Здоровья очень мешают гоняющие по ней на скорости «байки» и мопеды и электромобили.

Поэтому муниципалитет и решил принять меры к тому, чтобы вернуть этой городской достопримечательности сугубо вело-пешеходный статус.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 