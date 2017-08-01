Продолжается дестабилизация работы Черноморского порта

Конфликт в Черноморском порту продолжает развиваться и вызывает много вопросов.

По официальной информации судья Приморского суда г. Одессы Андрей Тарасов, который выносил решение по экс-директору Черноморского порта, является главным фигурантом дисциплинарного дела в Первой дисциплинарной палате Высшего Совета Правосудия. Дело на Тарасова Андрея Владимировича открыто еще в марте этого года на основании дисциплинарной жалобы и уже прошло предварительную проверку прокуратуры Одесской области.

«При вынесении решения, судья не учел законные нормы, регламентирующие работу Министерства инфраструктуры Украины. У Министерства есть простой и доступный законный инструмент для контроля и оценки деятельности руководителей предприятий отрасли – финансовые планы предприятий, которые руководители обязаны выполнять. Отчетная документация хозяйственно-экономической деятельности ГП «МТП «Черноморск» за период руководства Сергеем Крыжановским демонстрирует катастрофическое падение всех показателей и невыполнение финансового плана. Это доказывает неэффективность руководителя, которого МИУ справедливо уволило с поста директора государственной стивидорной компании в Черноморске», - комментируют ситуацию юристы.

Уволили Крыжановского по статье – за неэффективное управление государственным имуществом и невыполнение условий контракта.

«Основной документ в трудовых отношениях межу МИУ и директором - это контракт. Сергей Крыжановский завалил все финансовые показатели и в минувшем, и в этом году, а значит - нарушил главные пункты контракта! Это практически уникальный случай настолько непрофессионального управления госпредприятием», - сообщают источники в МИУ.

Черноморские портовики считают, что вынесенное решение, в первую очередь, вредит многотысячному коллективу Черноморского порта, дестабилизирует работу стратегически важного государственного предприятия и в целом отражается на морской отрасли страны.

«Этот судья сыграл на руку всей гопкомпании, которая грабила порт на протяжении последних полутора лет. Когда благодаря горе-реформатору Саакашвили бразды правления портом получил Крыжановский, на предприятии стали работать различные схемы махинаций – от закупки ненужного хлама на миллионы гривен до выведения сотен миллионов в банки-банкроты. При этом зарплаты работяг в порту упали, а грузопотоки ушли.

За всем этим стоит зловещий и бесстыдный план обанкротить Черноморский порт. Хищники, которые, как шакалы, хотят растащить по своим карманам государственное имущество, находятся в Верховной Раде, «положили глаз» на имущество контейнерного терминала предприятия и контролировали работу порта при Крыжановском. Все эти господа, так или иначе, связаны друг с другом, но их преступные действия в порту не пройдут. А вот отвечать за всё придется экс-директору. Он уже стал фигурантом ряда уголовных производств. Следствие по ним ведут правоохранительные ведомства различных уровней, в том числе и НАБУ. В частности, по получению неправомерной выгоды и воровства в эпизоде с выведением более 117 миллионов гривен в обанкротившийся Платинум Банк. А в это время судья выносит решение суда первой инстанции, по которому горе-директор пытается продолжить грабить Черноморский порт. Ситуация с таким «правосудием» настолько абсурдна, что не выдерживает никакой критики. Это решение отбрасывает объективные факты нанесения ущерба госпредприятию директором, которого законно уволило профильное Министерство. Наши источники в МИУ подтверждают – решение о том, что Крыжановский не будет занимать пост директора в Черноморском порту, окончательное. Ни о каком его возвращении в кресло руководителя не может быть и речи. Тем более, что оно уже занято», - расказали представители трех профсоюзов Черноморского порта, которые с 28 марта 2017 года официально добивались от МИУ отставки Сергея Крыжановского с поста директора ГП «МТП «Черноморск».