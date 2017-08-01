Фрагменты трех сотен надгробных плит и другие исторические «подарки»

Трудно сейчас точно ответить на вопрос, когда мы увидим полностью обновленными Воронцовский дворец и нашу знаменитую Колоннаду (бельведер). Еще только приступая к реставрации, специалисты предупредили: точную дату назвать невозможно: неизвестно, как сложатся погодные условия, равно как и трудно предугадать, какие сюрпризы преподнесет сама реставрация. Объект ведь старинный, неоднократно реконструировался-реставрировался (даже во время оккупации Одессы румынами).

Что мы имеем на сегодняшний день? О, уже очень многое. Задача перед реставраторами стоит такая: вернуть Воронцовскому комплексу исторический облик на момент 1834 года

Руководитель группы архитектурного отдела Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института Анатолий Изотов отмечает, что Воронцовский дворец — это единственный в Украине объект целостной реконструкции, и подобные масштабные комплексные работы в Одессе еще не проводились.

На сегодняшний день (это стало если не сенсацией, то «громкой» новостью точно!) уже удалось открыть часть подвалов Орловского корпуса, который был разрушен в результате бомбежки в 1941 году, помещения под Колоннадой и даже проход в обустраиваемый сегодня Греческий парк. Также специалисты смогли идентифицировать аллеи сада, некогда расположенного в углублении перед Колоннадой. От Орловского корпуса Воронцовского дворца вниз вели ступени, а двухметровые самшиты вокруг сада закрывали гуляющих от любопытных взглядов посторонних.

Как отмечают специалисты, архитектурно-археологические исследования объекта будут продолжаться в течение всего периода реставрации, которая может подарить нам новые интересные открытия и находки. Ну а пока о том, что уже обнаружено.

Итак, «имеем» в основании Воронцовской Колоннады просторное помещение. Ученые, кстати, давно предполагали, что основание Колоннады полое. Когда помещение открыли, обнаружилось: оно разделено на две части.

В самом же «подземелье» среди мусора обнаружили фрагменты мебели, металла, два австрийских снаряда, оставшихся еще от Первой мировой.

Найдено также 300 фрагментов старинных надгробий: часть из них имеют надписи на русском языке, часть — на идиш. Многие полагают, что эти плиты были свезены сюда с еврейского участка Первого городского кладбища, варварски уничтоженного еще в тридцатых годах прошлого века. Скорее всего, их свозили сюда для того, чтобы использовать во время ремонта Воронцовского комплекса в 1934-1936 годах. Была тогда такая «хозяйственная» практика: использовать могильные плиты с уничтоженных кладбищ в качестве облицовочного материала. А что, «надежно, дешево и практично». Впрочем, имеются и другие мнения: надгробия здесь просто спрятали, чтобы уберечь от уничтожения.

Сейчас перед реставраторами стоит задача закончить основные работы до наступления холодов. Ведь когда завеет-задует-задождит, это очень усложнит процесс.