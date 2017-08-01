Недавно мне довелось посмотреть довольно любопытное кино итальянского режиссера Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы». Лента легко смотрится (полтора часа пролетают незаметно), сюжет закручен вокруг встречи за ужином компании старых друзей (в основном семейные пары), один из которых предложил сыграть в занимательную игру. Суть игры заключается в том, что в течение всего вечера присутствующие занимаются телефонным эксгибиционизмом – прилюдно отвечают на звонки на громкой связи, читают вслух сообщения, включая социальные сети, демонстрируют фото. Развязка фильма получилась очень занимательной, не буду спойлерить, рекомендую посмотреть все самим.

«Идеальные незнакомцы» прекрасно демонстрируют, как за пределами личной жизни формата «я, жена и моя мама» существует еще более узкий круг, полноценный микрокосм, который теперь умещается у вас в ладони. С появлением интернета, а позже – социальных сетей и смартфонов многие из нас стали теми самыми идеальными незнакомцами, причем зачастую – для самих себя.

«Долго писать? Лень писать? Вам тяжело писать, потому что ваш словарный запас не позволяет высказать всю гамму чувств? Лайкните». Ян Станкевич.

Наш телефон – это своего рода параллельная реальность, в которой некоторые живут совершенно другой жизнью – заводят виртуальную дружбу, вражду, романы. Ищут поощрения уже не в оценках близких, а в глазах порой совершенно незнакомых людей. Создавая страницу о себе, человек по обыкновению рисует портрет, приятный для других. Он не будет публиковать на своей странице что-то, что разрушит его имидж. В какой-то степени мы видим настоящего человека, но только в той мере, в которой он хочет показать себя другим. То есть, по сути, мы видим ложь. И самое печальное, что мы верим как в ложный образ других, так и в свой ложный портрет. Что интересно, врать в социальных сетях легче, чем в реальной жизни. «… Для виртуального совершенствования не нужно прилагать усилий. В обычной жизни подросток может быть щуплым, с прыщами на носу, неловким, а в сети – смелым, красивым, убедительным. Главное – выложить хорошие фото и наполнить страничку соответствующим содержанием»,– пишет научный сотрудник центра имени Сербского Лев Пережогин, который уже более десяти лет изучает поведение так называемых «виртуальных наркоманов».

«В наши дни дружба – это нечто дешевое, легко заменяемое. Войдите в Интернет – и вы сможете обзавестись хоть тысячью «друзей»».

Джесси Келлерман. «Философ».

Добавляя фото, видео, новости в социальных сетях, мы инстинктивно ждем заветного сигнала, проверяем телефоны в ожидании лайков (читайте – поощрений и комплиментов, как от друзей, знакомых так и от незнакомцев). Тем более так греет душу и тешит самолюбие, что незнакомые люди тратят время, просматривая наши страницы, лайкают и комментируют посты и фото. На мой взгляд, основная опасность заключается в том, что мы перестаем воспринимать реальность, окружающий мир как что-то интересное и уникальное, и на все вокруг смотрим сквозь призму своих смартфонов, окружающая реальность становится всего лишь фоном для удачного «кадра». Это касается не только банального фотокадра, нет, вся жизнь должна соответствовать определенному имиджу в социальных сетях. А именно: работа, отдых, внешний вид, хобби, любимый человек, дети, коты и собаки, квартира, дом, дача, автомобиль, в редких случаях – наличие домашней библиотеки. Как легко заиграться в эдакого идеального незнакомца и совершенно потерять связь с реальностью, которая огорчает своим несовершенством. Кто одобрит (лайкнет) твоего ребенка, который не особо талантлив, кота, который не слишком породист, работу, которая не приносит большого дохода? Конечно лайкнут, но только друзья из реальной жизни, да и не в том количестве, ко всему – ты будешь чувствовать, что это наверное так – из жалости. Но нет, не годится, ведь социальные сети формируют четкую цель – быть лучше, успешней, богаче и счастливей других, не прилагая при этом реальных усилий. К примеру, мы видим фото подростков, которые в свои 14-15 путешествуют по всему миру с призывом отбросить мысли об учебе и профессии и заняться так называем «самопознанием», и вообще – какой смысл жить, если ты не посетил за этот год хотя бы несколько стран? Такие посылы в социальных сетях формируют ложные ценности. Разумеется, подростки не сами заработали на путешествие, а странствуют за счет немалых средств своих родителей, но скромно умалчивают об этом, а тысячи, а то и миллионы ребят их возраста, созерцая эти фотоотчёты с Бали, Тибета, Калифорнии, вместо того чтобы стремиться обрести достойную профессию и заработать деньги, на которые они будут путешествовать, видят лишь один путь – просто достать деньги любыми путями и ехать по всему миру «искать себя». Психологи утверждают, что поддержание виртуальных отношений с людьми, с большинством которых вы никогда не встречались и скорее всего никогда и не встретитесь, провоцирует определённый, ранее не встречавшийся стиль поведения, который направлен только на саморекламу, желание создать о себе по возможности более хорошее впечатление, выглядеть лучше других.

«Где сети – там и пауки»

На ютубе можно найти сотни социальных роликов о вреде смартфонов и социальных сетей, о том, как они превращают нашу жизнь в суррогат, но тщетно, с каждым днем количество пользователей социальных сетей лишь увеличивается. Вместо того, чтобы наслаждаться общением с близкими, друзьями, получать удовольствие от похода в кино, театр, путешествий, люди тратят колоссальное количество времени на подготовку фото- и видеоотчетов тех самых счастливых моментов, значимость которых резко нивелируется при низком количестве лайков со стороны виртуального круга общения. Раньше для того, чтобы о тебе узнали, нужно было действительно создать что-то значимое, чтобы о тебе написали в газете или показали по ТВ, или хотя бы знали в пределах района, города. Теперь достаточно быть никем, но, к примеру, сделать красивое фото в экзотическом месте, совершить идиотский поступок, облить грязью того или иного известного человека, и вуаля – ты, как минимум, звезда ютуба. Технологии – своеобразный способ компенсации нелюбви и неуспеха, обладающий определенными и безусловными преимуществами. В отличие от других способов компенсации (шопинг, еда), он не требует ни денег, ни усилий. При этом не так социально осуждается и не выглядит столь опасным, как алкоголь, табак и наркотики. Психологи отмечают, что социальные сети привели к тому, что постепенно стало происходить отчуждение человека от человека, произошла социальная атомизация – явление разрыва дружеских, семейных, соседских и иных социальных связей; появление изолированных индивидов, социальные связи и контакты которых имеют преимущественно безличный, рациональный характер.

Социальные сети создают иллюзорную планету – как в американском фильме «Суррогаты» (режиссер Джонатан Мостоу, 2009 год), где жизнью людей живут купленные в супермаркете роботы-андроиды. Человек вправе выбрать суррогат по своему вкусу, воплотив в нем все несбыточные мечты о красоте, молодости, силе и сексуальности. И пока кукла выполняет представительские функции, ее владелец может лежать на диване в замусоленном халате с немытой головой, наслаждаясь тем, какой фурор производит его «заместитель».

Вопрос только в том, хотим ли мы прожить жизнь суррогатов, идеальных незнакомцев или кого бы то ни было, но только не свою? Или все же пришло время заменить искусственный мирок, который так уютно разместился в наших ладонях, на настоящий, который наполнен удивительными явлениями, событиями и людьми. А телефону пора вновь стать обычной звонилкой, а не средством, чтобы «убить» время, закрутить виртуальный роман, позавидовать чужим успехам или, наоборот, вызвать это неприятное чувство у других. И напоследок: спросите себя, готовы ли вы сыграть в игру, в которой ваш телефон хотя бы на вечер станет открытой книгой для близкого человека?