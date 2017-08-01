Новая оплата за воду

Верховная Рада Украины приняла Закон «О коммерческом учете коммунальных услуг», а Президент Петр Порошенко недавно его подписал. Суть его заключается в том, что теперь все расходы воды по дому должны оплачивать его жильцы.

В настоящее время в домах установлены квартирные счетчики воды. Согласно новому закону теперь, кроме того, поставщики услуг обязаны поставить и домовые счетчики. Отныне жильцы будут платить не только по показателям квартирного счетчика, но и оплачивать ту воду, которая теряется внутри дома. Если в доме текут трубы или кто– то несанкционированно подключился к системе подачи воды, все эти расходы отображаются на общем домовом счетчике и возмещать разницу обязаны жильца дома.

После вступления нового закона в действие каждый владелец квартиры, как и сейчас, за воду будет платить по индивидуальному прибору учета – то есть по счетчику в квартире. Но в доме устанавливается домовой счетчик и если он покажет, что сумма расхода воды по квартирным счетчикам меньше, чем на общем домовом счетчике, разницу должны компенсировать жители дома.

Как видим, в Украине предусмотрено, чтобы граждане все расходы оплачивали сами. Монополисты поставщики при этом не очень – то будут заботиться о том, чтобы модернизировать водопроводную систему и снизить потери. За все будут платить потребители.

Теперь, естественно, каждый должен подумать над тем, как не переплачивать за воду. Наши потребители воды ежегодно переплачивают огромные суммы за неэффективное использование воды. У нас завышены нормативы потребления питьевой воды. Еще недавно они составляли 260 литров на человека, тогда, как в Чехии – 125, в Германии – 105. Правда, в 2014 году в Украине норматив потребления сократили до 4 кубометров в месяц, то есть почти до 140 литров на день. А нормативы имеют немаловажное значение для потребителей воды. Именно по ним начисляются субсидии и по ним оплачивают воду те, у кого нет счетчика.

Подорожание водопотребления и строгий учет его расходования уже заставили многих задуматься о том, как сэкономить не только собственный бюджет, но и питьевую воду.

Для поиска путей экономии воды и собственных средств многое не требуется. Обратите внимание на то, как вы расходуете воду. Ведь как правило, умываясь, мы открываем кран и вода беспрерывно течет, пока не почистили зубы, помыли руки и умылись. Также большинство поступают при мытье посуды – воду не используем, а кран открыт. Сокращение расхода воды на этих процедурах позволит каждому экономить сотни гривен. Значительно экономить воду можно за счет применения водосберегающих насадок-аэраторов на смесителе. Известно, что обычный кран пропускает до 16 литров воды в минуту, а кран с аэратором – 3 – 4 литра в минуту. При таком расходе воды можно умываться, мыть посуду, принимать душ.

Обратите внимание на сливной бачок в туалете, он тоже зачастую неэкономно расходует воду. Лучше заменить его на экономный, который меньше использует воды. Есть бачки с энергосберегающей системой, которая контролирует подачу воды. Народные умельцы предлагают более дешевый способ экономии воды. Они предлагают поместить в бачок наполненную водой пластиковую бутылку, что уменьшит объем воды в нем.

Надо экономить воду и при стирке. Лучше использовать стиральные машины с классом энергопотребления А+ и выше, которые позволяют ежемесячно экономить значительное количество воды. При этом загружать стиральную машину надо полностью, но не перегружать, иначе увеличится расход электроэнергии.

Обращаем внимание тех, кто привык принимать ванну. Экономнее принимать душ, так как на заполнение ванны требуется минимум 200 литров воды, а под душем за 5 минут расходуется около 100 литров воды. Вот и подсчитайте, во что обойдется искупаться в ванне и под душем.

Учтите еще одну особенность: тарифы на воду во всех городах разные. Они устанавливаются с учетом инфраструктуры предприятия и его экономики.

Парадоксально, но так получается, что предприятию по водоснабжению выгоднее, чтобы больше расходовалось воды, это увеличивает выручку. Из-за сокращения потребления воды населением и предприятиями города, водоснабженцы вынуждены обращаться в нацкомиссию с просьбой, повысить тарифы. Как видим, они стремятся максимально все свои расходы возлагать на потребителей. Особенно заметно они повысили тариф на врду после повышения средней зарплаты работникам предприятий до 3200 гривен в месяц. Вот почему нынче самую большую статью расходов составляет квартплата. В себестоимость водоподачи холодной воды на каждые 100 гривен расходов на зарплату сотрудников уходит 38,2 гривны, 27,4 гривни на электроэнергию. 21,2 гривни – на банковские услуги, проверку счетчиков, 70 копеек – на погашение процентов по кредитам, 4,5 гривни – на ремонт, 6,5 гривни – на амортизацию и 1,5 гривни на налоги и сборы.