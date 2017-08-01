Последнее время набирает актуальности вопрос оспаривания завещания. В Юридическую клинику все чаще обращаются граждане, которые считают, что их права на наследование были нарушены. Соответствующие споры довольно часто становятся предметом рассмотрения в Суде.

Успешное оспаривание завещания возможно при наличии предусмотренных законом оснований его недействительности. Соответственно и наоборот – если во время его составления были соблюдены все предусмотренные законодательством требования, то шансы оспорить само завещание практически ничтожны.

Согласно ч. 2 ст. 1257 Гражданского кодекса Украины (далее по тексту – ГК Украины) завещание может быть признано недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле.

Согласно судебной практики такой факт должен трактоваться с учетом ст. ст., 225, 231 ГК Украины и может заключаться, в том, что:

завещание составлено в момент, когда лицо не осознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими (для установления такого психического состояния лица в момент составления им завещания необходимо назначение посмертной судебно-психиатрической экспертизы, при этом соответствующее заключение эксперта является важным доказательством, однако не влечет за собой «автоматического» признания завещания недействительным, поскольку такое решение принимает суд, учитывает все имеющиеся доказательства в совокупности);

завещание составлено лицом против его настоящей воли в результате применения к нему физического или психического давления со стороны другого лица.

Недействительным может быть признано как всё завещание, так и его часть (отдельное распоряжение), при этом недействительность отдельного распоряжения из завещания не влечет за собой недействительность другой его части.

Кроме того, законодательством предусмотрены отдельные случаи, когда завещание является ничтожным. Такое завещание не создает юридических последствий, не подлежит исполнению и признание его судом недействительным не требуется, то есть нет необходимости оспаривать такое завещание в суде, поскольку оно является недействительным в силу прямого указания об этом в законе (вместе с тем, на практике даже в таких случаях может возникать спор о ничтожности завещания и в таком случае он также подлежит рассмотрению Судом).

Согласно ч. 1 ст. 1257 ГК Украины завещание является ничтожным, если оно:

составлено лицом, не имевшим на это права:

например, человеком, который был признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным в связи с психическим расстройством или злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами, азартными играми и т.п.; малолетним или несовершеннолетним лицом (кроме лиц, которые в установленном порядке получили полную гражданскую дееспособность); представителем от имени завещателя;

или

составлено с нарушением требований относительно его формы и удостоверения:

например, не подписанное завещание, завещание без указания места и времени его составления, устное либо не удостоверенное нотариусом или другим уполномоченным законом лицом завещание.

Отдельно целесообразно отметить, что составление завещания в пользу «чужого человека» (лица, не являющегося родственником умершего), само по себе не является основанием для признания его недействительным. Возможность назначать своими наследниками кого угодно, в том числе лиц, не являющихся членами семьи или родственниками, прямо предусмотрена законом (ч. 1 ст. 1235 ГК Украины).

Учитывая, что юридические последствия завещания наступают только после смерти завещателя (лица, составившего завещание), его можно оспорить только после смерти последнего. То есть оспаривание завещания до момента смерти лица, которое его составило, невозможно.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 256, 257, 261 ГК Украины оспаривание завещания возможно в течение общего срока исковой давности, то есть в течение 3-х лет со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило. Для определенных случаев законом предусмотрены правила прерывания, приостановления и неучета этого срока.

Рассмотрение вопроса об оспаривании завещания и принятие решения о признании его недействительным относится к компетенции Суда.

Таким образом, в случае соответствующей необходимости нужно обращаться с исковым заявлением о признании завещания недействительным в Суд. Если иск предъявляется к физическому лицу – исковое заявление подается в Суд по зарегистрированному месту жительства или пребывания такого лица (ответчика); если иск касается недвижимого наследственного имущества (например, квартиры, дома, земельного участка) – в суд по месту нахождения этого имущества или его основной части.

Согласно ч. 2 ст. 1257 ГК Украины завещание может быть оспорено и признано недействительным по иску заинтересованного лица. Законом прямо не определено, кто относится к этой категории, однако согласно судебной практики, заинтересованным лицом может быть признано только лицо, субъективные наследственные права которого нарушены в связи с составлением завещания, а именно: наследник по закону (дети умершего, его муж или жена, родители, другие родственники, предусмотренные законом); наследник по другому завещанию (любое лицо, которое было определено наследником в других завещаниях), отказополучатель (лицо, в пользу которого сделан завещательный отказ).

В случае недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование (то есть в соответствии с завещанием не должен был бы получить наследство), приобретает право на наследование по закону на общих основаниях. Иными словами недействительное завещание не имеет юридической силы и наследование происходит по правилам, которые действуют при отсутствии завещания.

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Директор Юридической Клиники аспирант кафедры гражданского процесса Павлова Юлия Сергеевна.