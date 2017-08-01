Это что за красота? Мусорный саркофаг!

Давно одесситы жаловались: альтфатеры уродуют наши улицы. Стоят, мол, пластмассовые уродцы, в жару «благоухают». И так — на каждой улице. Непорядок.

И вот, похоже, все начало изменяться. Пройдитесь по Приморскому бульвару — сами убедитесь. Да, именно здесь появился первый «домик» для альтфатера. Его еще называют саркофаг или, что лично мне больше понравилось, декоративный колпак.

Что же это такое? В принципе, это новая «покрышка» для все того же альтфатера. Такой вот домик, внутри которого все тот же мусорник. То есть, сама суть не изменилась, а вот внешний вид — очень даже. И, как нам обещают, такие домики мы скоро будем видеть везде.

Конструкция сделана из металла, ее вставки оформлены под дерево, а на крыше даже красуется логотип Одессы. И все это — в стиле новых МАФов, немного мрачноватых, зато новых.

Тут в самый раз напомнить, что в свое время в Одессе «бродила» идея мусорные баки спрятать под землю. Но идея, как говорится, не «прошла».

Как сообщается официально, проект таких новых «мусорных домиков» был создан для туристической привлекательности Одессы. Ну и для комфорта самих горожан, конечно. Пока в центре города мы имеем в наличии только один такой саркофаг — на Приморском бульваре.

А вот в спальном районе города, по улице Генерала Петрова, альтфатеры «укрыли» иначе. Там установлено для них специальное ограждение, за которым «спрятался» целый ряд мусорных контейнеров. Ограждение похоже на заборчик.

Как сообщается, по результатам эксплуатации данных объектов будут сделаны выводы о целесообразности дальнейшего установления подобных сооружений на территории города.

Ну и, кроме того, в Одессе продолжается работа по организации соответствующих «карманов» для размещения мусорных контейнеров, расположенных вдоль дороги.