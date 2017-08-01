Пирс на пляже «Чайка», где 2 года назад утонул ребёнок, так и не отремонтировали

Пирс в районе городского пляжа «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана, где два года назад утонула пятилетняя девочка, до сих пор не отремонтирован.

В ходе аппаратного совещания в мэрии начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадий Мирошниченко рассказал, что предприниматели арендуют у городского совета 10 траверсов (пирсов). В то же время не все арендаторы выполняют свои обязательства согласно заключённому договору о совместной деятельности. В частности, некоторые до сих пор — спустя два года — не провели ремонт арендуемых объектов, другие же заняли всю территорию коммерцией, тем самым перегородив проход к морю.

Мирошниченко упомянул, что фирма «Томатекс», которая арендует часть берегозащитных сооружений, в том числе траверс №6, возле которого случилась трагедия, до сих пор не обезопасила опасный участок пляжа.

Напомним, возле траверса №6 в «лягушатнике» образовалась глубокая яма, в которой в июне 2015 года утонула девочка. Арендаторы отремонтировать пирс и ликвидировать яму обещали как в 2016, так и в начале 2017 года. Однако до сих пор вопрос не решён. Кроме того, Геннадий Мирошниченко назвал ряд арендаторов, которые якобы отремонтировали траверсы, но в то же время закрыли доступ к морю. Речь идёт о пирсах в районе клубов «Итака» и «Ибица».