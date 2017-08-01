Губернатор Максим Степанов был вынужден признать на встрече с журналистами, что строительство моста через Днестр затягивается.

По его словам, причиной задержки строительных работ стало то, что при их проведении «…проявилась осадка грунта. Поэтому пришлось несколько оптимизировать проект!»

Однако глава региона дал слово, что не позднее 1 ноября мост в районе Паланки будет сдан в эксплуатацию.

А до этого движение будет осуществляться по объездной дороге, которая еще в мае была проложена вокруг Паланки по молдавской территории.