Отопительный сезон в Теплодаре в этом году может даже не начаться

Как выяснилось в ходе коллегии в областной администрации, причиной тому стала колоссальная (по местным меркам, естественно) задолженность за газ, которая, по информации исполняющего обязанности директора департамента ЖКХ Антона Шалигайло, составляет более семи миллионов гривен.

Погасить эту задолженность самостоятельно муниципалитет города не способен. Одним из вариантов мог бы стать переход на отопление электроэнергией, однако, как показала такая попытка, предпринятая в прошлом году, это чревато перегрузкой сетей и массовыми отключениями электричества. Кроме того, такой вариант отличается повышенной пожароопасностью.

По мнению Антона Шалигайло, выходом из ситуации мог бы стать перевод котельной на альтернативное топливо.

Однако только на проектирование придется потратить около полутора миллионов гривен. К тому же на проектирование не обходимо не менее двух месяцев. То есть примерно столько же времени, сколько остается до начала отопительного сезона.